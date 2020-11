Fear The Walking Dead 6: Il promo inedito anticipa gli eventi del finale di metà stagione

Continua il successo di Fear The Walking Dead, anche grazie alle interessanti vicende che i protagonisti devono affrontare. Scopriamo qualcosa di più riguardo il finale di metà stagione nel nuovo promo condiviso da AMC.

La puntata si intitola "Damage From the Inside" e sarà l'ultima ad andare in onda nel corso del 2020. In calce alla notizia potete trovare il filmato condiviso su YouTube, qui possiamo vedere quali saranno le prossime sfide che i personaggi interpretati da Alycia Debnam-Carey, Alexa Nisenson, Colby Minifie, Colman Domingo e gli altri dovranno superare. Ecco come ha descrito l'episodio Ian Goldberg, showrunner di Fear The Walking Dead, parlando con i giornalisti di Entertainment Weekly: "Sono molto entusiasta per il prossimo episodio. Quello di questa settimana era ispirato a Il Petroliere ma durante l'apocalisse, mentre quello della prossima avrà tematiche e momenti che avremmo potuto trovare in film come Non aprite quella porta".

Il finale di metà stagione andrà in onda il prossimo 22 novembre, mentre ancora non è stato annunciato l'arrivo in Italia delle puntate inedite dello show ispirato ai fumetti di Robert Kirkman. Nel frattempo vi lasciamo con questa intervista a Morgan Jones di Fear The Walking Dead, in cui parla del finale che vorrebbe per il suo personaggio.