Fear The Walking Dead 6: John Glover, Nick Stahl e Keith Carradine nel cast della serie

Abbiamo scoperto quando andrà in onda la seconda parte della sesta stagione di Fear The Walking Dead, ma ora vediamo che troveremo ad aspettarci sullo schermo.

I nuovi episodi della sesta stagione di Fear The Walking Dead vedranno l'arrivo di tre nuovi membri del cast.

Nell'ultimo trailer avevamo già visto apparire la star di Smallville John Glover (avete presente la scena in cui un misterioso personaggio si confronta con Alicia?), ora confermato ufficialmente, e assieme a lui possiamo dare il benvenuto anche a Nick Stahl (Sin City, Terminator 3) e Keith Carradine (Selvaggi, Fargo), i cui ruoli non sono però ancora stati resi noti.

Chi potranno mai interpretare nell'universo di The Walking Dead?

E a proposito di The Walking Dead, ci è giunta notizia che Aisha Tyler (Criminal Minds, XIII: The Series), già apparsa come ospite in vari episodi di Talking Dead, debutterà alla regia di un episodio della serie principale (613).

Fear The Walking Dead tornerà domenica 11 aprile sull'emittente americana AMC. Ad attenderci ci sono ancora 9 episodi, mentre le riprese della nuova stagione dovrebbero iniziare a breve, con un debutto fissato per gli ultimi mesi del 2021 (a questo link potete trovare tutte le date d'uscita delle serie del The Walking Dead Universe).