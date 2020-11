Fear The Walking Dead 6: Lo showrunner spiega i motivi della scelta di John e June

Dopo aver scoperto qualche dettaglio sugli antagonisti di Fear The Walking Dead 6, vi segnaliamo questa interessante intervista ad Andrew Chambliss, in cui parla delle ultime vicende dei personaggi di John e June.

Come sapete i due personaggi interpretati rispettivamente da Garret Dillahunt e Jenna Elfman avevano deciso di scappare insieme e di rifugiarsi nel luogo dove si sono incontrati per la prima volta durante la quarta stagione. Nonostante questo, June cambia idea e decide di rimanere, dopo aver convinto Virginia a costruire un ospedale per i sopravvissuti. In una delle ultime scene di "Bury Her Next to Jasper's Leg", i fan sono rimasti sorpresi dopo aver visto John cambiare idea e allontanarsi da June, senza rivelare dove sarebbe diretto.

Ecco il commento dello showrunner Andrew Chambliss a riguardo, condiviso durante un'intervista con i giornalisti di Entertainment Weekly: "Credo che abbiamo un'idea precisa di dove sia diretto. L'ha detto prima a June, vuole andare dove si sono incontrati per la prima volta, è il luogo in cui si rifugia quando il mondo lo costringe a diventare una persona diversa da come è lui realmente. Ecco dove è andato".

Per chiudere la notizia vi ricordiamo che domenica 22 novembre andrà in onda il finale di metà stagione di Fear The Walking Dead 6.