Fear The Walking Dead 6, il nuovo episodio è a bordo di un sottomarino: ecco cosa sappiamo

Dopo il sorprendente ritorno di un personaggio in Fear The Walking Dead, mancano solo due episodi alla fine della sesta stagione della serie spin-off. Il penultimo, intitolato USS Pennsylvania, andrà in onda negli Stati Uniti il prossimo 6 giugno, e una delle scene chiave si svolgerà all'interno di un sottomarino nucleare.

AMC ha pubblicato una clip del nuovo episodio di Fear The Walking Dead, purtroppo non visibile in Italia.

Come si è visto nell'episodio precedente, intitolato Mother, il serial killer Teddy (John Glover) è pronto a lanciare da un sottomarino arenato nelle acque di Galveston, in Texas, un missile sulla terraferma che distruggerebbe tutto ciò che lui odia. Quando Morgan (Lennie James) e Strand (Colman Domingo) organizzano una disperata missione per fermare il missile, occorrerà la collaborazione di tutti: da Dwight (Austin Amelio) a Sherry (Christine Evangelista), da June (Jenna Elfman) a John Dorie Sr (Keith Carradine), fino a Grace (Karen David), ancora devastata dalla perdita della figlia nata morta.

"In questo episodio, la cosa bella è che stiamo tutti insieme come una squadra che cerca di combattere le persone che stanno cercando di distruggere il mondo" ha raccontato Colman Domingo parlando del penultimo episodio di Fear The Walking Dead 6. "Diventa qualcosa di epico, dobbiamo tutti indossare gli abiti da supereroe. Penso che sia super esaltante vedere il tipo di eroe che Victor Strand crede di poter essere, e vedremo come i personaggi saranno in grado di gestire la pressione."