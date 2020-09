Fear The Walking Dead 6: il nuovo teaser trailer svela Dakota, sorella di Virginia

Dopo i tenebrosi trailer dedicati a Morgan e ad Alicia, AMC ha diffuso un altro teaser, incentrato sul personaggio inedito di Dakota, la giovane sorella di Virginia.

"Ci saranno diversi personaggi nuovi in questa stagione. Ogni nuovo personaggio che compare nella serie apre sempre nuovi mondi da esplorare, ci sono grandissimi sviluppi che vengono fuori dai nuovi personaggi. Una delle new entry è qualcuno che svelerà un lato del tutto nuovo di Virginia , visto che è la sua sorella più piccola", aveva rivelato Scott Gimple, produttore esecutivo della serie spin-off.

Ora possiamo dare uno sguardo all'ultima arrivata, interpretata da Zoe Colletti, che con uno sguardo determinato che non promette nulla di buono dichiara: "Non sono abbastanza per fermarci, è il momento di agire".

In realtà sappiamo ben poco di lei, ma vista la parentela con la villain principale Dakota potrebbe costituire una nuova insidia per il gruppo di sopravvissuti. Ora che Alicia, Daniel, June, Victor e John Dorie sono al servizio di Virginia avremo modo di scoprire se sarà per loro un aiuto o meno. Se dovesse rivelarsi una spina nel fianco... beh, gli zombie sono lì apposta.

Vi ricordiamo che la prima puntata andrà in onda l'11 ottobre: verrà dato spazio anche alla relazione tra Dwight e Sherry, e saranno presenti anche dei salti temporali legati a The Walking Dead.