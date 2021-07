Fear The Walking Dead 6, perchè non ci sono zombie nell'episodio 9? Parla lo showrunner

Il nono episodio di Fear The Walking Dead è del tutto atipico in quanto non presenta praticamente nessuno zombie, fatta eccezione per un unico esemplare che fa capolino quasi al termine della puntata.

Ora lo showrunner ha voluto spiegare le ragioni di questa scelta sottolineando come Things Left to Do sia un episodio talmente intenso e drammatico, da non aver assolutamente richiesto la presenza massiccia di zombie, in quanto la storia era tutta focalizzata su Morgan e Virginia.

"È una cosa strana perché quando ci avviciniamo a queste sceneggiature, gli zombie sono una parte così importante. E poi ci siamo resi conto che non ne avevamo inseriti [nell'episodio 609]", ha detto il co-showrunner di Fear The Walking Dead Ian Goldberg durante un live streaming con TWDUniverse su Twitch. "Eravamo così consumati dal dramma umano tra Virginia e Morgan, che ci è sembrata la scelta più logica. Anche se ce ne siamo resi conto solo dopo aver visto il taglio della puntata".

Archiviato il finale di stagione di Fear The Walking Dead, ora tutti si domandano cosa accadrà nella settima stagione, ma sembra ormai chiaro da questo episodio che gli zombie possono anche passare in secondo piano in determinate circostanze.

"Originariamente questo episodio era stato concepito come il finale di metà stagione e quindi abbiamo pensato che non potevamo interrompere la messa in onda senza nessuno zombie, così alla fine ne abbiamo inserito comunque uno" ha aggiunto Goldberg.

Vi ricordiamo intanto che Fear The Walking Dead 7 tornerà su AMC in autunno.