Fear the Walking Dead 6, i protagonisti avvertono i fan: 'Sarà una stagione davvero dark'

La quinta stagione di Fear the Walking Dead si è conclusa con con Morgan colpito a morte da Virginia e lasciato a morire nel mentre di una lotta all'ultimo sangue e con il gruppo di Sopravvissuti ormai separato, e anche per questo motivo, stando ad alcuni interpreti della serie, Fear the Walking Dead 6 "sarà davvero oscura".

A rivelarlo sono stati Lennie James e Karen David, sottolineando come "la sesta stagione avrà una svolta davvero dark" e aggiungendo "che nessuno tornerà mai più a come era prima". Alcuni dei protagonisti saranno ancora insieme, altri si ritroveranno da soli, ma tutti devono imparare a sopravvivere sotto il dominio di Virginia e i cowboy dell'apocalisse conosciuti come i Pionieri.



Ha detto James: "C'è davvero tanta tensione e tanta paura da gestire. Tutto è più dark in questa nuova stagione". E gli fa eco la David: "Andremo sicuramente ad esplorare un lato più oscuro delle dinamiche tra i protagonisti e anche della storia. Molto, ma molto più oscuro, quindi tenetevi pronti. Sarà davvero un sali e scendi d'emozioni".



Vi ricordiamo che la sesta stagione di Fear the Walking Dead andrà in onda su AMC a partire dal prossimo 6 ottobre 2020. Vi lasciamo al trailer ufficiale di Fear the Walking Dead 6.