Fear the Walking Dead 6, i protagonisti lottano per sopravvivere nel nuovo teaser

La lotta per la sopravvivenza si fa sempre più difficile nel nuovo teaser ricco di azione della seconda parte della sesta stagione di Fear the Walking Dead che tornerà l’11 aprile su AMC con i restanti nove episodi.

L'ultima volta che abbiamo visto Morgan Jones (Lennie James) si è riunito con Alicia (Alycia Debnam-Carey) e Charlie (Alexa Nisenson) prima di accogliere Dakota (Zoe Colletti) nel gruppo.

Come parte della sua missione per riunire il suo gruppo di sopravvissuti separati e soggiogati dalla sorella maggiore di Dakota, Virginia (Colby Minifie), Morgan sta cercando di stabilire la propria comunità all'interno di una diga prosciugata del Texas scoperta da Isaac (Michael Abbott Jr.) e sua moglie Rachel (Brigitte Kali Canales). Un invito è stato esteso a Victor Strand (Colman Domingo), ma l’uomo intende causare danni dall'interno al gruppo di Virginia.



Al cast della sesta stagione di sono aggiunti Nick Stahl (Sin City), Keith Carradine (Fargo) e John Glover (The Good Wife, Smallville), che interpreta un nuovo villain.



La seconda metà della sesta stagione rivela l'impatto di ciò che vivere sotto il controllo di Virginia ha fatto a ogni persona in questo gruppo, che una volta si considerava una famiglia. Si formeranno nuove alleanze, le relazioni verranno distrutte e la lealtà cambierà per sempre. Quando tutti sono costretti a schierarsi e scoprono il significato di "La fine è l'inizio"".



Nel nuovissimo teaser trailer che potete vedere qui sotto Strand e un gruppo di Rangers si dirigono alla diga dove l'ex Ranger Isaac è fuggito con un'allora incinta Rachel per sfuggire al governo di Virginia. Con Althea (Maggie Grace) e Dwight (Austin Amelio) al suo fianco, Morgan sottolinea che il gruppo potrebbe finire per portare la guerra davanti alla propria porta.



"Continueremo a vedere come Morgan insegua l'obiettivo finale di riunire la famiglia e portarli tutti dietro il muro della diga", ha detto lo showrunner Ian Goldberg a ComicBook.com prima della premiere di mezza stagione di primavera. "Ovviamente, questo è un compito arduo, e con tutti divisi in diversi accampamenti sarà complicato, ma ci stiamo avvicinando a quel momento nei prossimi episodi."



Lo showrunner Andrew Chambliss ha aggiunto: "Penso che l'unica domanda che Morgan non si sia posto è se può costruire qualcosa con queste persone dato tutto quello che hanno passato, vorranno tutti vivere insieme dietro quel muro?"



Non ci resta che attendere per scoprirlo, mentre Colman Domingo ha anticipato uno Strand ancora più spietato nei prossimi episodi di Fear The Walking Dead e lo show è già stato rinnovato per una settima stagione.