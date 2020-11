Fear The Walking Dead 6: pugnali e zombie imbalsamati nelle foto del midseason finale

Come è possibile vedere nel nuovo trailer di Fear The Walking Dead, nel finale di metà stagione le cose si faranno decisamente complicate per Alicia, costretta ad affrontare dei nemici inaspettati.

Il settimo episodio sarà intitolato Damage From The Inside e vedrà Alicia e Charlie intente ad investigare su degli strani zombie incontrati sul loro cammino. Con loro grande sorpresa, capiranno che i non morti in questione sono stati in qualche modo imbalsamati: il loro scopo sarà quello di trovare l'artefice di simili trasformazioni.

"Chiunque abbia fatto questo, è pazzo", afferma Charlie. Dalle foto pubblicate da AMC vediamo il duo mentre entra all'interno di un'abitazione fortificata, all'interno della quale si nasconde il terrificante laboratorio. A capo del simpatico progetto di decupage c'è Ed, che a quanto pare si diverte anche a modificare l'abbigliamento dei non morti, decorandoli per di più con parti animali.

Starà ad Alicia trovare il modo di affrontare tutto ciò, e il lungo coltello che brandisce potrebbe tornarle utile in più di un'occasione. Riuscirà a fuggire dalla casa degli orrori? Non resta che guardare la puntata in questione per scoprirlo.

Ed non è il solo nemico con cui i protagonisti dello spin-off hanno a che fare: ecco chi sono gli antagonisti di Fear The Walking Dead 6.