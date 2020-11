Fear the Walking Dead 6, quando potremo vedere i nuovi episodi?

Ancora non abbiamo una data precisa in cui potremmo rivedere Fear The Walking Dead ma, possiamo supporre che ciò avverrà nella seconda metà del 2021. Tenuto conto infatti che gli episodi bonus di The Walking Dead partiranno il prossimo 28 febbraio, sembra plausibile che la serie spin-off non andrà in onda quando questi termineranno.

Questo è il primo anno in cui un'intera stagione di Fear The Walking Dead non va in onda in un singolo anno solare, infatti a causa della pandemia di Covid-19, l'AMC ha dovuto sospendere la produzione dei nuovi episodi lo scorso marzo. Dalla sua seconda stagione di 15 episodi nel 2016, Fear prende tradizionalmente una pausa di otto settimane, in genere tra la metà e la fine dell'estate, prima di riprendere per terminare la messa in onda entro dicembre.

Quest'anno invece Fear The Walking Dead è stato costretto a prendersi pause ben più lunghe dopo la messa in onda del suo mid-season finale Damage From the Inside. In genere Fear e The Walking Dead non vanno mai in onda in contemporanea, ad eccezione del finale della stagione 8 di TWD e della premiere della stagione 4 di Fear, che sono andate in onda una quasi in contemporanea quando Morgan Jones (Lennie James) è passato da uno show all'altro. Insomma, sembra plausibile pensare che Fear the Walking tornerà in tv dopo aprile 2021.

Intanto per ingannare l'attesa,date un'occhiata a questo nostro articolo che rivela quelli che sono antagonisti di Fear The Walking Dead 6.