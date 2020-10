Fear The Walking Dead 6: una reunion per Negan e Dwight? Per l'autore è possibile

Oltre al trailer della prima puntata di Fear The Walking Dead, vi segnaliamo questa intervista allo showrunner della sesta stagione della serie di AMC che siamo sicuri farà piacere a tutti i fan di Negan e di Dwight.

Come sapete Dwight era uno dei sottoposti più fidati di Negan quando era ancora a capo dei Savior e prima di incontrare Morgan e il suo gruppo di sopravvissuti, per questo lo showrunner Ian Goldberg sarebbe molto interessato a far incontrare di nuovo Dwight con il personaggio interpretato da Jeffrey Dean Morgan. Ecco cosa ha affermato durante il panel del New York Comic-Con dedicato allo show, in particolare rispondendo alla domande su quale sarebbe il suo crossover preferito: "Amo Negan e credo che Jeffrey è fantastico. Morgan ha avuto una evoluzione molto particolare ed è molto diverso. Anche Dwight è cambiato molto in Fear, in particolare nella quinta stagione ed è diventato una persona migliore, quindi sarebbe molto interessante vedere il suo vecchio amico Negan apparire in Fear". Non sappiamo come potrebbe comportarsi Dwight di fronte al suo vecchio leader, soprattutto dopo le vicende viste nella serie spin-off.

Ricordiamo che la prima puntata della sesta stagione è andata in onda ieri, 11 ottobre, nel frattempo vi segnaliamo questa interessante intervista a Lennie James di Fear The Walking Dead in cui parla del destino di Morgan.