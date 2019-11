Fear The Walking Dead 6 dà il via alle riprese: la serie è ufficialmente in produzione

"Fear The Walking Dead 6, scena uno! Ciak!", dev'essere andato più o meno così l'inizio delle riprese della sesta stagione dello spin-off di Then Walking Dead che, nonostante un quinto capitolo incerto, si è visto riconfermare il progetto e gli showrunner hanno già alcune idee in cantiere.

Adesso, la serie è ufficialmente in produzione e sembra che ci saranno parecchi cambiamenti, certamente dovuti alla perdita di quasi un milione di spettatori durante l'arco narrativo chiuso appena due mesi fa: la quinta stagione ha risentito molto di alcune intuizioni sbagliate da parte degli sceneggiatori, che speriamo modifichino il tiro al più presto.

Sul set vedremo tornare Ian Goldberg e Andrew Chambliss insieme a Lennie James e Austin Amelio, con i rispettivi Morgan e Dwight, Alycia Debnam-Carey e Colman Domingo, che continueranno ad ampliare il già ricco mondo di The Walking Dead, cui presto di aggiungerà presto anche una seconda serie spin-off che avrà un background completamente nuovo.

La quinta stagione si è conclusa con (spoiler alert!) Morgan Jones in fin di vita, e lo stesso Lennie James afferma: "Non so se il mio personaggio ritornerà nella sesta stagione, ma spero che ci riesca."

I nuovi episodi attualmente in produzione sono girati nuovamente in Texas, che sembra essere il luogo ideale per la serie targata AMC, ma purtroppo non arriveranno prima dell'estate 2020.