Fear The Walking Dead 6, i salti temporali anticipano un crossover? Scopriamolo insieme

Diversi salti temporali in arrivo nella sesta stagione di Fear the Walking Dead potrebbero avvicinare lo spinoff con la timeline di The Walking Dead e e di The Walking Dead: World Beyond, entrambe ambientate ormai 10 anni dopo l'apocalisse.

Gran parte delle prime tre stagioni di Fear si svolgono nei due mesi antecedenti al risveglio di Rick Grimes nel primo episodio di The Walking Dead ma, lo spinoff è comunque rimasto indietro di anni. La sua quinta stagione si svolge all'incirca sette mesi prima della scomparsa di Rick, e dunque ci troviamo sette anni prima della linea temporale della serie principale.

"Non ci sarà un solo salto temporale, ma potrebero essercene vari", ha rivelato di recente Scott Gimple, chief content officer di The Walking Dead, durante la presentazione della sesta stagione di Fera al Comic-Con virtuale. La serie ad ottobre riprenderà da dove l'avevamo lasciata, ovvero con il gruppo di sopravvissuti di Morgan di stanza in Texas, appena separati dal leader dei Pioneer, Virginia (Colby Minifie) e dispersi tra diversi insediamenti.

Fear the Walking Dead giocherà molto con il tempo avvicinandosi alle altre due produzioni del franchise. Gimple in riferimento a ciò ha rivelato che gradirebbe molto un crossoverr tra le tre produzioni: "Mi piacerebbe molto che accadesse qualcosa di simile a ciò che è accaduto durante Crisi sulle Terre Infinite. Sarebbe fantastico!".

Quell'evento televisivo in più parti, ispirato all'omonimo evento crossover DC Comics, ha riunito i cast delle serie di supereroi della CW Arrow, Batwoman, The Flash, Legends of Tomorrow e Supergirl.

Un eventuale crossover potrebbe essere in lavorazione, ma è molto improbabile che Fear si unisca permanentemente con le altre due serie. In riferimento a queste speculazioni, Jenna Elfman ha spiegato: "Se unisci i due spettacoli, allora ne avrai solo uno. Sarebbe troppo comoplicata una serie unica con così tanti attori. Sarebbe veramente troppo. Un episodio di un'ora sarebbe seriamente ingestibile".

