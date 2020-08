Fear The Walking Dead 6: Sarà presente un personaggio della serie principale

Continuiamo a scoprire dettagli sulla sesta stagione di Fear The Walking Dead: questa volta lo showrunner ha rivelato la presenza di un personaggio conosciuto da tutti gli appassionati della serie ispirata ai fumetti di Robert Kirkman.

Stiamo parlando di Sherry, interpretata da Christine Evangelista, vista per l'ultima volta nelle puntate di The Walking Dead, quando aiutò Daryl a fuggire dalla prigione di Negan. Dwight decise quindi di cercare la moglie scomparsa, unendosi nel frattempo al gruppo di sopravvissuti guidati da Morgan. Ecco il commento dello showrunner Ian Goldberg a riguardo: "Abbiamo condiviso una foto dei due, quindi non c'è più bisogno che faccia finta di niente, nelle puntate di questa stagione vedremo Dwight e Sherry. Non voglio rivelare troppo, ma io ed Andrew Chambliss siamo dei grandi fan del personaggio di Dwight. Alla fine della quinta stagione di Fear è un uomo completamente diverso da quello visto in The Walking Dead".

Sembra quindi che la lunga ricerca di Dwight avrà finalmente fine, anche se lo showrunner avverte che entrambi i personaggi sono cambiati molto negli ultimi anni, per questo il loro ritrovo potrebbe non andare come sperato dagli appassionati. In attesa di ulteriori indiscrezioni, vi lasciamo con il trailer di Fear The Walking Dead 6.