Fear The Walking Dead 6, la seconda parte arriva in anticipo: ecco quando

Le riprese della stagione 6 di Fear The Walking Dead sono ufficialmente terminate e sembra che potremo assistere alla messa in onda dei nuovi episodi della seconda parte, prima del previsto. La AMC ha infatti rivelato che gli abbonati alla piattaforma streaming potranno vedere la premiere con una settimana di anticipo.

L'episodio The Door sarà dunque visibile a partire dal 4 Aprile su AMC+ mentre, i non abbonati dovranno comunque aspettare l'11 Aprile. La premiere della seconda parte di Fear The Walking Dead, sarebbe dovuta essere l'episodio conclusivo della prima parte ma, la pandemia ha stravolto tutti i piani della produzione, causando un rallentamento nelle riprese. In questi nuovi episodi, Morgan tenterà il tutto per tutto per trovare e riunire il resto dei suoi sopravvissuti separati e soggiogati da Virginia.

Intanto, è stato annunciato lo spin-off di Fear The Walking Dead intitolato Dead in the water, si tratta di una produzione digitale che racconterà le vicende dell'equipaggio di un sottomarino, tagliato fuori dal mondo mentre imperversa l'apocalisse zombie. Questo show è stato già annunciato in Fear The Walking Dead, è stato infatti rivelato che Morgan Jones detiene la chiave di un sottomarino arenato in cui si trova un messaggio criptico. Insomma, proprio come detto da Ribert Kirkman, il franchise di The Walking Dead proseguirà ancora a lungo.