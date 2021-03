Fear the Walking Dead 6, lo showrunner anticipa un'importante reunion

Il 4 aprile tornerà su AMC la sesta stagione di Fear the Walking Dead con l'ottavo e attesissimo episodio, "The Door", e in fase promozionale lo showrunner della serie, Ian Goldberg, ha avuto modo di parlare della riunion tra Mortan Jones (Lennie James) e John Dorie (Garret Dillahunt).

Ha rivelato lo showrunner: "Senza troppo entrare nei dettagli, il viaggio di Morgan in Fear è cominciato proprio con John, e quello di John è iniziato con Morgan. Hanno passato così tante cose insieme, sono migliori amici e rivedremo finalmente quella dinamica, anche l'evoluzione diretta della stessa nella midseason premiere della sesta stagione".



"Morte, distruzione, decadenza. Ciò che sta accadendo al mondo non è nuovo. Il mondo è andato in frantumi sin dal suo inizio. Tutto è agli sgoccioli, compresi noi. La morte è inevitabile. Ma da questa morte arriva nuova vita" dice Glover nell'inquietante trailer di Fear of the Walking Dead 6 che mostra più decadimento che mai del mondo e lotte interne tra i nostri protagonisti, come uno scontro tra John Dorie e Morgan.



La quinta stagione dello show non aveva emozionato particolarmente i fan, ma la sesta invece, per ora, è definita da molti come la migliore stagione di sempre dello spinoff di The Walking Dead. Vedremo se la seconda parte saprà tener testa alle aspettative del pubblico, intanto Colmar Domingo ha definito le prossime puntate di Fear The Walking Dead le migliori.



Non c'è che dire, ne vedremo delle belle. Vi ricordiamo di dare un'occhiata anche al calendario delle prossime uscite dell'universo di The Walking Dead, c'è molta carne al fuoco mentre la settima stagione di Fear The Walking Dead arriverà a fine anno.