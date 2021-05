Fear the Walking Dead 6, lo showrunner commenta QUEL drammatico colpo di scena

La premiere di metà stagione di Fear The Walking Dead ha visto su tutti protagonisti Grace (Karen David) e Morgan (Lennie James) e l'episodio si è concluso con un evento straziante per i fan dello spin-off di The Walking Dead. Il co-showrunner dIan Goldberg ha spiegato in un'intervista i motivi di questo colpo di scena spacca cuore.

Il dodicesimo episodio della sesta stagione intitolato In Dreams ha visto il cast di Fear The Walking Dead invecchiato e Grace (Karen David) in una sorta di mondo dei sogni ambientato 16 anni nel futuro.

Nel sogno, Grace incontra sua figlia, una guerriera sedicenne armata di bastone di nome Athena (Sahana Srinivasan) che è stata cresciuta dal padre adottivo Morgan (Lennie James) dopo che Grace, già esposta ad alti livelli di radiazioni a causa del suo lavoro in una centrale nucleare, era morta durante il travaglio. Dopo aver incontrato versioni future di diversi amici, Grace si rende conto di essere incosciente.



Nel mondo reale, viene rivelato che Grace è entrata in travaglio ed era in viaggio con Morgan verso l'ospedale in costruzione da June Dorie (Jenna Elfman) quando vengono attaccati per strada da Riley (Nick Stahl) e Grace sviene. Riley fa parte del gruppo dietro i messaggi che recitano "la fine è l'inizio", ed è stata inviata dal leader della setta Teddy (John Glover) per recuperare la chiave di Morgan. Athena aiuta Grace a svegliarsi in tempo per convincere Morgan a cedere la chiave.



Morgan fa nascere la bambina di Grace sulle note di "In Dreams" di Ray Orbison, riprodotta su cassetta sul suo vecchio registratore Walkman. Ma quando nasce, la neonata Athena non piange. Morgan massaggia disperatamente il cuore di Athena, ma rimane a cullare la bambina nata morta tra le sue braccia.



Il co-showrunner di Fear the Walking Dead, Ian Goldberg, ha spiegato il perché di questa scioccante svolta:



"Era molto importante per noi onorare ed essere sinceri con l'esperienza di Grace e quello che aveva passato alla centrale nucleare e la sua esposizione alle radiazioni che abbiamo raccontato nella quinta stagione", ha detto Goldberg a EW. "Volevamo essere realistici con la verità su ciò che sarebbe accaduto. Nella nostra ricerca sulle donne incinte che erano state esposte alle radiazioni di eventi come Chernobyl, abbiamo scoperto che spesso le radiazioni venivano assorbite dal bambino e il bambino non sopravviveva".



Mentre Goldberg ha ammesso che la morte della piccola Athena è stata un finale straziante per l'episodio, ha osservato: "Sfortunatamente, sembrava un finale molto vero per la storia e ha anche dato voce a qualcosa che penso che molte persone affrontino nella vita. Volevamo raccontare quella storia, attraverso Grace e Morgan, vedendo come questo sogno che avevano non si concretizza nel modo in cui speravano. Quindi, questa è stata una sorta di genesi".



Intanto sono anche state svelate le trame degli ultimi episodi di Fear The Walking Dead e possiamo scommettere che ci sarà ancora da soffrire!