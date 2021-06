Fear the Walking Dead 6, lo showrunner commenta QUEL gesto di Strand

La sesta stagione di Fear The Walking Dead è sempre più ricca di eventi e colpi di scena, con i personaggi ormai pronti a tutto pur di sopravvivere. Il co-showrunner Andrew Chambliss ha parlato dell’episodio 15 della sesta stagione intitolato “USS Pennsylvania” e di quel controverso gesto di Strand (Colman Domingo) contro Morgan (Lennie James).

Nel corso delle sei stagioni Victor Strand si è dimostrato un personaggio caparbio e pronto a tutto per salvaguardare se stesso, la sua indole era un po' cambiata di pari passo con lo sviluppo del personaggio ma nell'ultimo episodio il vecchio Strand è tornato a fare capolino.



In una corsa contro il tempo a bordo di un sottomarino, Strand ha spinto inspiegabilmente Morgan a terra come esca per zombie in modo che lui potesse superare un altro portello e arrivare alla cassaforte dove sono contenute le chiavi necessarie per lanciare missili nucleari, queste sono bloccate in casseforti che richiedono codici specifici per essere sbloccate. Il suo è stato un estremo tentativo per impedire a Teddy (John Glover) e Riley (Nick Stahl) di sparare quei missili.



Tuttavia Morgan è sopravvissuto e Teddy e Riley hanno lanciato con successo 10 testate, il piano di Strand quindi è stato fallimentare su tutta la linea.



Intervistato dopo che l'episodio è andato in onda negli USA, Chambliss ha tentato di spiegare la vile decisione di Strand spiegando che, nella sua mente, fermare Teddy e Riley era una causa per cui Morgan sarebbe morto felicemente.



"Penso che in quel momento abbia davvero avuto intenzione che Morgan allontanasse i vaganti facendo da esca in modo da poter raggiungere la stanza delle armi e fermare il lancio dei missili", ha detto Chambliss a Entertainment Weekly.



"Nella sua mente, questo è completamente giustificato: sacrificare Morgan per salvare tutti gli altri. E ha passato l'intero episodio a vedere Morgan incline al sacrificio. Morgan pensa che il motivo per cui è sopravvissuto alla sparatoria alla fine della quinta stagione ed è sopravvissuto per tutta la stagione è fare qualcosa del genere" ha aggiunto Chambliss.



"Quindi, nella mente di Strand, può giustificare il suo gesto dicendo: 'Mi permetterà di raggiungere la sala di controllo delle armi per fermare Teddy, e sto dando a Morgan esattamente quello che vuole. Può uscire di scena come un eroe.' Penso che nella mente di Strand, se fosse arrivato alla sala di controllo delle armi e avesse fermato Teddy, avrebbe raccontato che Morgan era morto da eroe e avrebbe tralasciato i piccoli dettagli."



Ma essendo Morgan sopravvissuto, sarà interessante vedere come evolverà ora la loro relazione visto che Strand si è dimostrato pronto a tutto. Inoltre i poster ufficiali della sesta stagione di Fear The Walking Dead potrebbero aver anticipato alcune morti e sono state svelate anche le trame degli ultimi episodi compreso il finale di stagione di Fear The Walking Dead che andrà in onda il 13 giugno negli USA.