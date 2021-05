Fear The Walking Dead 6, lo showrunner commenta il sorprendente ritorno di un personaggio

Sapevamo già che il nuovo episodio della stagione 6 di Fear The Walking Dead, andato in onda negli USA lo scorso weekend, avrebbe raccontato la storia del serial killer Teddy. La puntata ha riservato anche un altro colpo di scena, riportando sullo schermo un personaggio di cui si erano da tempo perse le tracce.

Nell'episodio 6x14 di Fear The Walking Dead, intitolato Mother, ha fatto il suo ritorno Cole, interpretato da Sebastian Sozzi, ritenuto morto fin dalla quarta stagione dello spin-off. Nel loro viaggio, infatti, Dakota, Teddy e Alicia incontrano Cole, Doug e Vivian, che si sono trasformati in zombie assassini. Alla fine dell'episodio, stavolta Alicia mette definitivamente fuori combattimento Cole.

Di questo inatteso ritorno ha parlato lo showrunner Andrew Chambliss in un'intervista a Entertainment Weekly. "L'apocalisse zombie è capitata a Cole" ha spiegato. "Così vediamo cosa una vita davvero dura possa fare a qualcuno, e come la sopravvivenza possa portare a logorare il tuo ottimismo, a sgretolare la tua certezza che la gente sia buona, che la gente possa essere migliore, e questo è accaduto a Cole. È accaduto anche a quelli che erano con lui, e facevano ciò che era necessario per sopravvivere."

Intanto i nuovi poster ufficiali di Fear The Walking Dead 6 potrebbero aver anticipato altre morti della stagione in corso. Chambliss, dal canto suo, ha continuato poi il suo ragionamento sul ritorno di Cole. "È una prova positiva della filosofia che Teddy ha sposato: il mondo sta andando davvero in un brutto posto, e non c'è speranza."