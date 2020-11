Fear the Walking Dead 6, gli showrunner non escludono uno scioccante ritorno

Gli showrunner di Fear the Walking Dead 6 hanno lasciato la porta aperta per un eventuale e scioccante ritorno di Madison Clark dopo il settimo episodio della sesta stagione della serie, il midseason finale che ha lasciato col fiato sospeso milioni di fan in tutto il mondo della serie targata AMC.

In Demage from the Inside, Alicia e Charlie sono in missione per trovare la sorella scomparsa di Virginia Dakota. Alicia, tuttavia, ha il suo piano segreto da seguire, concordando con Virginia via radio di scambiare Dakota con lei e per la libertà di Charlie.



In un sorprendente riferimento alla quarta stagione, Alicia dice a Charlie che vuole tornare allo stadio e sgombrarlo dagli zombie per tornare a casa. Proprio lo stadio era il luogo dove la madre di Alicia, Madison, aveva sacrificato la sua vita. La morte (off-screen) di Madison è stata pensata per essere permanente, due anni fa, ma da allora i fan si sono domandati se il personaggio avesse possibilità di resuscitare.



Comicbook ha chiesto agli showrunner di Fear the Walking Dead proprio questo, parlando anche della speculazione che la voleva dietro al salvataggio di Morgan, e gli autori hanno risposto: "Non possiamo dire molto, ma è qualcuno che Morgan conosce. Lo sappiamo anche dalla nota. Penso che quando riveleremo l'identità di quella persona, quella nota assumerà un livello di risonanza molto più elevato".



Chi ha salvato Morgan? Proviamo a fare chiarezza.