Fear The Walking Dead 6, sui social l'addio di una star: 'Il cast è da brividi'

Nel nuovo episodio di Fear The Walking Dead 6 abbiamo assistito ad un colpo di scena inaspettato che siamo sicuri avrà un profondo impatto sul futuro della serie di AMC. Vediamo quindi il messaggio condiviso dall'interprete del personaggio al centro di queste vicende.

Come sapete nell'episodio intitolato "Things Left to Do", originariamente pensato come finale di metà stagione, abbiamo assistito alla morte di Virginia: il personaggio interpretato da Colby Minifie è stato infatti ucciso da June, che la ritiene colpevole per la morte di suo marito. L'attrice ha quindi deciso di condividere su Instagram un lungo post, che potete leggere in calce alla notizia, in cui ha deciso di ringraziare i numerosi colleghi del cast di Fear The Walking Dead. Ecco il suo messaggio: "Il segreto è ormai di tutti, quindi ho deciso di spammare un po' di messaggi di ringraziamento, ma cavolo, questo cast è da brividi. Lennie James mi ha aiutato in tutta questa puntata, grazie per avermi accusato dopo quella rumorosa puzza di una capra. Grazie a Jenna Elfman per avermi accolto sin dal primo giorno fino all'ultimo e per avermi ascoltata quando avevo i miei momenti in cui volevo che tutto fosse perfetto." Il suo commento continua con l'elenco dei diversi membri del cast dello show di AMC.

Non resta che aspettare la messa in onda del prossimo episodio, nel frattempo vi segnaliamo una scena di Fear The Walking Dead 6 che ha ricordato ai fan un discorso di Rick Grimes.