Fear the Walking Dead 6, svelata la data della premiere della seconda parte di stagione

AMC ha annunciato la data della premiere della seconda parte della sesta stagione di Fear the Walking Dead, le nuove puntate debutteranno dopo i sei episodi bonus della decima stagione di The Walking Dead.

Lo spinoff tornerà l'11 aprile su AMC con i nove episodi che concluderanno la sesta stagione dello show. Fear The Walking Dead è stato già rinnovato per una settima stagione le cui riprese inizieranno a breve con la premiere della stagione 7 prevista per la fine del 2021.



Mentre il tentativo di Morgan (Lennie James) di liberare i restanti membri del gruppo diventa più audace, Virginia (Colby Minifie) diventa sempre più disperata nel trovare sua sorella e proteggere gli insediamenti dalle forze che lavorano dentro e fuori le sue mura. La seconda metà della sesta stagione rivela l'impatto di ciò che vivere sotto il controllo di Virginia ha fatto a ogni persona in questo gruppo, che una volta si considerava una famiglia. Si formeranno nuove alleanze, le relazioni verranno distrutte e le lealtà cambieranno per sempre. Quando tutti sono costretti a schierarsi, scoprono il significato di "La fine è l'inizio".



Sebbene The Walking Dead e The Walking Dead: World Beyond si concluderanno con le loro ultime stagioni nel 2021, i co-showrunner di Fear the Walking Dead Andrew Chambliss e Ian Goldberg non prevedono una fine in vista per il loro show. "Non abbiamo avuto conversazioni specifiche su quando lo spettacolo finirà", ha detto Chambliss a ComicBook.com. "Abbiamo le nostre idee su come pensiamo che lo spettacolo dovrebbe concludersi, ma per ora, continueremo a raccontare le storie e lo faremo per tutto il tempo che AMC ci permetterà di continuare a farlo."



Colman Domingo ha già assicurato che le prossime puntate di Fear The Walking Dead saranno le migliori, non ci resta quindi che attendere per scoprire che cosa accadrà ai nostri amati protagonisti.