Fear the Walking Dead 6, svelate le trame degli ultimi episodi: e fanno paura!

La fine è un nuovo inizio per la sesta stagione di Fear the Walking Dead: pochi minuti fa AMC ha rivelato le sinossi ufficiali per gli ultimi quattro episodi della stagione e i fan farebbero meglio a prepararsi ad un finale esplosivo.

Dopo le ultime puntate di Fear The Walking Dead, nell'episodio 6-13, intitolato "J.D." e in programma per il 16 maggio, "i protagonisti devono separarsi per raccogliere informazioni per aiutare a fermare una minaccia in arrivo". Nell'episodio 6-14, intitolato "Mother", in arrivo il 23 maggio, Alicia prigioniera "si riunisce con dei vecchi amici ma è costretta ad affrontare il suo passato".

La serie si prenderà poi una pausa per il week-end del Memoria Day e tornerà in onda il 6 giugno con l'episodio 6-15, intitolato "USS Pennsylvania": nel penultimo episodio della stagione "tutto viene rivelato e ogni convinzione viene messa alla prova mentre i nostri eroi devono trovare un modo per fermare il piano di Teddy". Infine, la stagione 6 si conclude il 13 giugno con l'episodio 6-16, intitolato ironicamente "The Beginning": nel finale di stagione "ogni personaggio lotterà disperatamente per vivere la distruzione imminente alle proprie condizioni". Insomma, ci sarà da temere.

"Questo finale è davvero coraggioso", aveva anticipato Lennie James, interprete di Morgan, durante un panel virtuale di Fear The Walking Dead 6 al WonderCon 2021. "È epico ed è enorme, ma anche intimo, e tutto accade in un breve lasso di tempo. L'intero finale, sarà come trattenere il respiro".

