Fear the Walking Dead 6, nel trailer dei nuovi episodi c'è anche una star di Smallville

Dopo la messa in onda del finale di metà stagione, Fear the Walking Dead 6 si prepara a tornare con una seconda mandate di episodi nel corso del 2021, a data ancora da definirsi, e nel frattempo possiamo consolarci con un promo ufficiale che svela un'interessante new entry.

Come potete vedere in cima all'articolo, infatti, il filmato offre un primo sguardo al debutto di John Glover nei panni di un personaggio misterioso che si trova faccia a faccia con Alicia Clark (Alycia Debnam-Carey). "E tu saresti Alicia. Oh, sto cercando qualcuno come te da molto, molto tempo" dice il personaggio di Glover durante la sua comparsa nel trailer.

Per chi non lo avesse riconosciuto, Glover è l'attore che ha vestito i panni del villain Lionel Luthor, padre del giovane Lex, nella serie Smalville, in cui ha recitato per oltre 100 episodi nel corso di 7 stagioni. Per quanto riguarda il cinema, l'anno scorso ha fatto una breve apparizione nel film DC Shazam!, mentre al di fuori dello schermo è considerato un grande attore di teatro: nel 1995 ha anche ottenuto l'ambito Tony Award per la sua partecipazione in Love! Valour! Compassion!.

In attesa di scoprire la data di uscita dei nuovi episodi, vi ricordiamo che finora Fear the Walking Dead 6 è la stagione più amata di sempre su Rotten Tomatoes.