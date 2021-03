Fear The Walking Dead 6, terminano le riprese: i messaggi delle star sui social

Dopo mesi e mesi dall'inizio dei lavori, le riprese della sesta stagione di Fear The Walking Dead possono finalmente definirsi concluse, e alcune star dello show hanno voluto celebrare l'occasione sui social.

Il COVID ha colto di sorpresa tutto il mondo, andando ad influire enormemente sulla quotidianità delle persone. Per l'industria dell'intrattenimento, i danni maggiori si sono visti in fase di produzione e distribuzione, soprattutto per i film e le serie tv.

E tra i titoli che hanno avuto una gestazione straordinariamente lunga c'è anche la serie spin-off di The Walking Dead, Fear The Walking Dead, che ha terminato solo nelle ultime ore le riprese della sua sesta stagione.

"Abbiamo continuato a carburare!! Nel mezzo di un'apocalisse fittizia e di una vera epidemia, e anche una tempesta invernale ad Austin, ce l'abbiamo fatta! La sesta stagione è stata completata! Riprese iniziate nel 2019, terminate nel 2021. Sono sopraffatta da meraviglia e gratitudine nei confronti del nostro magnifico cast e della nostra fantastica crew, che hanno raccolto la sfida e tirato fuori tutte le abilità di sopravvivenza necessarie, come fanno inostri personaggi sullo schermo. Gazie a tutta la mia #FearFam per esserci supportati a vicenda!" ha scritto l'interprete di Sarah Rabinowitz Mo Collins su Instagram.

"La sesta stagione è completata! Finalmente! Tanto affetto, rispetto e le mie più sincere congratulazioni a tutto il team. La vostra perseveranza e le vostre abilità nel far fronte agli ostacoli sarà sempre d'ispirazione per me. Sorrisi tutto intorno. #FearFamily" le ha fatto eco Garret Dillahunt a.k.a. John Dorie.

"Fortunato come pochi di essere parte della famiglia di @feartwd . Vi voglio bene. Il nostro piccolo circo è riuscito ad arrivare a fine stagione. Un enorme V********O a tutto ciò che ha tentato di fermarci. Non vedo l'ora che tutti voi possiate vederla. Fine riprese" ha poi dichiarato senza troppi mezzi termini Austin Amelio alias Dwight.

Non ci resta dunque che attendere questa primavera per vedere i restanti 9 episodi della sesta stagione. Siete pronti?