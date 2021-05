Fear the Walking Dead 6, torna una grave minaccia: l'autore commenta le ultime rivelazioni

Intervistato da Entertainment Weekly, il co-showrunner Andrew Chambliss ha commentato una delle rivelazioni dell'episodio 6x11 di Fear the Walking Dead, intitolato 'The Holding' e andato in onda in USA nei giorni scorsi.

Stiamo parlando in particolare della scena in cui Althea e Wes si trovano di fronte a delle mappe con il simbolo del CRM, la pericolosa organizzazione militare che verrà esplorata anche nella trilogia di film di The Walking Dead incentrata su Rick Grimes.

"Sicuramente è qualcosa che ha attirato l'attenzione di Al e ha ricontestualizzato l'episodio in cui si trovata nella torre e pensava che i topi con la peste fossero l' per caso, o che Teddy stesse prendendo di mira le persone che vivevano nella torre" ha spiegato l'autore. "Ma ora si sta rendendo conto che in realtà aveva dei piani più grandi e stava prendendo di mira queste persone sull'elicottero. Lui potrebbe anche non sapere cos'è il CRM, ma quando vedi delle persone in elicottero, puoi aspettarti un po' di distruzione da loro."

Chambliss ha poi parlato nel dettaglio dei sentimenti di Wes nei confronti di Althea: "E penso che su un livello più personale, Al le fa caire che deve agire e che non può più permettersi di rimanere ferma e accettare che possa accadere qualcosa a Isabelle. Ecco perché alla fine dell'episodio prende la decisione di andarsene e avvertirla, anche se sa che mettersi in contatto con qualcuno del CRM potrebbe portarla alla morte. Quindi si tratta del modo in cui è legato sentimentalmente a lei, anche dopo tutto questo tempo."

Intanto, Fear the Walking Dead ha detto addio ad una delle sue star.