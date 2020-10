Fear the Walking Dead 6, ecco un video e la sinossi della premiere in vista del debutto

Questa notte su AMC va in onda la premiere della stagione 6 di Fear The Walking Dead, e grazie a Comicbook.com possiamo mostrarvi una clip ufficiale insieme ad una breve descrizione dell'episodio.

Potete visionare il filmato in alto, mentre di seguito vi riportiamo la sinossi: "Ferito a morte, Morgan deve decidere se aiutare un disperato sconosciuto mentre un misterioso cacciatore di taglie cerca di finire ciò che Ginny non è riuscita a portare a termine." La puntata è diretta da Michael Satrazemis su una sceneggiatura dei co-showrunner, Ian Goldberg e Andrew Chambliss.

Dopo essere stato fatto a pezzi da Virginia (Colby Minifie) e i suoi Pionieri, il gruppo è ora disperso nei suoi immensi insediamenti. L'ultimo messaggio di Morgan (Lennie James) ha implorato il gruppo di sopravvivere, e in questa stagione vedremo cosa ciò significa per ciascuno di loro. Alcuni saranno intrigati dalla stabilità e le opportunità offerte dalla comunità di Virginia, altri sprofonderanno nell'oscurità, mentre altri ancora lotteranno contro ciò che gli è stato imposto. La vita dietro le mura di Virginia metterà alla prova ognuno di loro in modi diversi, costringendoli a definire la loro identità in questo nuovo mondo.

Cosa vi aspettate da questa nuova stagione? Fatecelo sapere nei commenti. Mentre vi lasciamo alle anticipazioni di Lennie James sul destino di Morgan, vi ricordiamo che oggi debutta anche il secondo episodio di The Walking Dead World Beyond.