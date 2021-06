Fear the Walking Dead 6, Zoe Colletti racconta come ha scoperto il destino di Dakota

La star di Fear the Walking Dead, Zoe Colletti, ha raccontato la sua stupita reazione nel momento in cui ha scoperto il destino che lo script della sesta stagione della serie targata AMC ha riservato al suo personaggio, Dakota, introdotto ex novo nello show proprio all'inizio di questo nuovo ciclo di episodi.

Se non volete leggere spoiler che riguardano la sesta stagione di Fear the Walking Dead non proseguite nella lettura di questa news. Qui potete trovare le foto del finale di stagione di Fear the Walking Dead 6.



Introdotta ad inizio stagione come sorella minore di Virginia (Colby Minifie), il personaggio di Dakota ha riservato alcune sorprese dalla seconda metà di stagione: la ragazza è un'assassina dal cuore di ghiaccio che ha ucciso Ranger Cameron (Noah Khyle) e poi John Dorie (Garrett Dillahunt) dopo esser stata scoperta, ed è in realtà la figlia di Virginia - un segreto ben custodito che Dakota ha appreso pochi istanti prima che sua madre venisse uccisa dalla vendicativa vedova June Dorie (Jenna Elfman).



Dakota ha trovato uno spirito affine nel serial killer in fuga Teddy (John Glover) che l'ha soprannominata affettuosamente Sioux, la sua città preferita nello stato del Dakota.

The Beginning si conclude con June e John Dorie Sr. (Keith Carradine), un ex poliziotto che ha messo Teddy dietro le sbarre decenni prima dell'apocalisse zombie, descrivendo il leader del culto come un ipocrita che pianificava di rintanarsi in un bunker segreto nonostante predicasse di essere alla 'fine'. Sentendosi tradita e usata, Dakota spara e uccide Teddy pochi istanti prima che venga vaporizzata dall'esplosione di una vicina testata esplosiva.

"L'ho scoperto in un momento come tutti gli altri mentre stavo leggendo la sceneggiatura. Ho pensato che dopo tutto ciò che il mio personaggio aveva fatto avrebbe incontrato la sua fine entro la fine della stagione, giustamente. Penso che dovesse avere una sorta di maniera nobile nell'andarsene. [...] Penso che sia un bel modo per andarsene per lei. Alla fine ha avuto un momento di redenzione e poi si è rilassata e ha lasciato che accadesse. Quindi, per quanto sia triste andare e lasciare tutte le mie meravigliose persone a Fear, penso che Dakota ha avuto una bella uscita di scena".



