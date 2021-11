Fear The Walking Dead 7, ecco come Victor Strand diventa il 'nuovo Negan' dello spin-off

Sapevamo che la stagione 7 di Fear The Walking Dead ci avrebbe riservato uno scontro apocalittico tra Morgan e Victor, ma quest'ultimo, interpretato da Colman Domingo, si è affermato come il vero villain della serie spin-off, tanto da essere paragonato a Negan. Ne ha parlato recentemente il co-showrunner Ian Goldberg.

Victor Strand è stato anche paragonato a James Bond dal suo interprete, ma la sua traiettoria nella settima stagione di Fear The walking Dead spinge verso altri confronti. "Questo Victor Strand non si fa scrupoli a compiere azioni moralmente grigie per preservare ciò che ha costruito e restare ciò che è diventato" ha raccontato ian Goldberg a Fear the Walking Dead Episode Insider.

Il momento di svolta può essere considerato, ha continuato lo showrunner, quello in cui "Dwight vede quelle polaroid con Eli, e si rende conto che stringere un qualsiasi tipo di accordo con Victor Strand equivale a lanciarsi con Negan nel Santuario. È semplicemente una nuova iterazione di quello, e lui non si lascerà trascinare di nuovo così."

Nella stagione 8 di The Walking Dead, Daryl (Norman Reedus) ha esiliato Dwight dalla Virginia dopo che Rick Grimes (Andrew Lincoln) ha catturato Negan per porre fine alla Guerra dei Salvatori, mentre Sherry è fuggita dal Santuario ed è scomparsa nella stagione 7. "C'è in Dwight quel trauma del suo passato, per quello che è successo con Negan, ed è giustamente sospettoso delle motivazioni di Victor Strand. [...] Strand cerca di dare la caccia a qualcuno che è fuggito dalla Torre e dice che ha a cuore i suoi migliori interessi. Vedere cosa fa Strand ai Larson la dice lunga su ciò che questi è disposto a fare per ottenere ciò che vuole".