Fear the Walking Dead 7: nell'episodio 2 assistiamo a qualcosa di mai visto nel franchise

Abbiamo recentemente dato un'occhiata al trailer di Fear the Walking Dead 7. Al termine dello scorso ciclo di episodi, un evento molto importante aveva colpito i protagonisti: delle esplosioni nucleari che hanno trasformato la terra in una landa desolata. Adesso, per la prima volta, ci ritroviamo davanti a qualcosa di mai visto nel franchise.

Negli anni, bisogna dirlo, le abbiamo viste davvero tutte: zombie radioattivi, zombie centenari e tanti altri. Ma qualcosa ancora ci mancava, o almeno fino a domenica, quando nella seconda puntata di Fear the Walking Dead 7 trasmessa negli USA abbiamo visto, per la prima volta, uno zombie neonato. Si tratta della figlia di Bea ed Henry, Emma. Ma com'è diventata uno zombie, vi chiederete voi?

Come vediamo in questa puntata, Morgan e Grace devono portare la sfortunata figlia di Isaac e Rachel, Morgan, in un posto più sicuro della USS Pennsylvania. Tuttavia, mentre ciò accade, Morgan sente per caso un gorgoglio provenire dal bagaglio della macchina di Bea ed Henry: si tratta di uno zombie. L'uomo chiede subito a Bea cosa sia successo alla sua bambina, e la donna piange: è stato Henry a soffocare la loro piccola affinché smettesse di piangere. A quel punto, per porre fine alle sofferenze di Emma, Morgan le spara attraverso una valigia, che sarà il posto dove riposerà per sempre. Davvero una vicenda molto triste.

Questa settima stagione inizia già con eventi sconvolgenti, che però non finiranno qui. Come sappiamo dalle anticipazioni, infatti, Fear the Walking Dead 7 vedrà uno scontro apocalittico tra Morgan e Victor. Dunque siamo solo all'inizio.