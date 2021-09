Fear the Walking Dead 7, Morgan affronterà le conseguenze degli eventi in modi insoliti

Morgan Jones (Lennie James) e Grace (Karen David) si adatteranno alla vita di coppia nella settima stagione di Fear The Walking Dead mentre cercheranno di sopravvivere al disastro nucleare avvenuto nel finale della sesta stagione.

Quando li abbiamo visti l'ultima volta come sopravvissuti alle testate nucleari esplose da Teddy (John Glover) alla fine della sesta stagione, Morgan e Grace si sono nascosti nella USS Pennsylvania.

Dopo la morte della figlia di Grace, Athena, che ha assorbito una quantità letale di radiazioni nucleari da sua madre, Morgan e Grace in lutto hanno adottato Baby Morgan: la figlia orfana di Isaac (Michael Abbott Jr.) e Rachel (Brigitte Kali Canales). I due hanno iniziato a chiamare Baby Morgan "Mo".

La sinossi diffusa da AMC per l'episodio 2 della stagione 7 intitolato "Six Hours" recita: "Mentre Morgan, Grace e Mo lottano per adattarsi alla vita sul sottomarino, una carenza di cibo li costringe ad affrontare le ricadute nucleari fuori dal sottomarino".



"Scopriremo l'effetto che la perdita di Athena ha avuto su Morgan. Lo dico solo perché penso che si manifesterà in modi insoliti e inaspettati", ha detto James in precedenza ad AMC.com. "Penso che influenzerà le scelte che fa e le sue azioni. Penso che sia profondo per lui perché, ovviamente, lo sarebbe la perdita di un figlio. Penso che riporti alla mente i ricordi del figlio precedente che ha perso."



Morgan ha finalmente pianto la morte di sua moglie Jenny (Keisha Tillis) e del loro figlio Duane (Adrian Kali Turner) nella quinta stagione di Fear, permettendogli di andare avanti e sperare in un futuro con Grace e suo figlia nella stagione 6. Poi Athena è morta e Teddy ha lanciato una bomba nucleare sul loro nuovo inizio.



"Penso che anche il tempismo su un certo livello per Morgan sia davvero significativo perché è stato in un momento in cui ha permesso a se stesso di investire sinceramente nel futuro, di dare una possibilità a Grace, di rischiare e avere la possibilità di essere il padre di suo figlio, la possibilità di essere un partner per lei, la possibilità di vedere oltre il domani e di sperare", ha detto James. “E più di ogni altra cosa davvero penso che ciò che Athena ha portato con sé quando è morta, su un certo livello, era la fede di Morgan nella speranza e, come ho detto, questo si manifesterà in molti modi diversi nella stagione 7 al di fuori del solo dolore generale che prova."



La morte di Athena e la distruzione della casa che sperava di costruire per lei hanno "completamente distrutto Morgan" ha concluso James.



Date un'occhiata alle prime immagini di Fear The Walking Dead 7 e al nuovo trailer di FearThe Walking Dead 7 che mostra le conseguenze delle radiazioni sugli zombie. Fear the Walking Dead torna il 17 ottobre su AMC.