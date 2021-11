Fear the Walking Dead 7: un personaggio va via nell'episodio 6

I primi episodi pieni di novità di Fear the Walking Dead 7 ci hanno stupiti con elementi mai visti nel franchise, come l'arrivo di uno zombie neonato. Ora, nell'episodio 6, assistiamo alla prima grande partenza della stagione. Ne ha parlato il co-showrunner Andrew Chambliss nel corso del Fear the Walking Dead: Episode Insider di AMC+.

Si tratta dell'addio di Althea (Maggie Grace). Nella puntata Reclamation, assistiamo al ritorno della Repubblica Civica Militare, che invia una squadra di elicotteri per prendere di mira ed eliminare il pilota di Ground 17 Isabelle (Sydney Lemmon), che è anche l'interesse amoroso di Al. Quest'ultima, grazie all'aiuto degli amici Morgan e Grace, lascia tutto e segue Isabelle. L'episodio chiude il cerchio della storia di Al con Morgan. I due si erano incontrati in un episodio della quarta stagione, con Al che essendo una giornalista prima dell'apocalisse, aveva continuato a intervistare i sopravvissuti. Adesso, però, le cose si concludono con Morgan che intervista Althea.

"Una delle scene finali tra Al e Morgan è un'intervista in cui Morgan racconta di aver salvato la vita ad Al, e per questo lei gli deve un'intervista, ed è un riferimento diretto al fatto che Al ha salvato la vita di Morgan nella 4x01 e aveva detto che per quel motivo lui le doveva un'intervista", ha spiegato il co-showrunner Chambliss. "Le fa queste domande perché vuole che lei affronti il ​​fatto che è lei stessa l'ostacolo che impedisce la sua reunion con Isabelle, la donna che ama". In questo ci sono dei richiami al modo di parlare e ragionare di Dorie, personaggio che Al ha incontrato insieme a Morgan nella quarta stagione.

Morgan a questo punto si mette un bersaglio sulla schiena per aiutare Al a eliminare Reclamation One, una trasmissione della CRM che rivela la posizione di Isabelle. La Repubblica Civica Militare non si fermerà finché non la troverà, a meno che non lo faccia prima Al.

"Quando Morgan si rende conto che c'è, in effetti, qualcuno per cui Al prova dei sentimenti e qualcuno che ha aiutato Al a salvare tutti, il suo voler rischiare la propria vita per aiutare Al è completamente incentrato sul desiderio che Al possa provare qualcosa del genere", ha detto Chambliss. "Morgan ha in un certo senso ritrovato la sua più grande paura, la cosa che gli abbiamo sentito dire quando è arrivato per la prima volta in Fear the Walking Dead... ['Perdo le persone e poi mi perdo']. E questo parlava davvero del suo timore di aprirsi alle connessioni umane, perché ci sono tante grandi cose che ne derivano: amicizia, compagnia, amore, ma allo stesso tempo questo diventa molto rischioso durante un'apocalisse zombie. Non è raro perdere qualcuno di vicino a te da un momento all'altro. "

Al termine dell'episodio le due si riuniscono nelle Great Smoky Mountains, pronte a iniziare qualcosa di nuovo. In sottofondo sentiamo anche Al parlare del suo amore per Isabelle in un'intervista, in cui dice che qualunque cosa accadrà, la affronteranno insieme. "Diamo loro la versione di Fear the Walking Dead di un lieto fine", ha dichiarato il co-showrunner. "Ma volevamo essere chiari sul fatto che non sarebbe stato facile". E, infatti, non lo sarà. Cosa ne pensate di questo finale per Al e Isabelle?

Intanto, in attesa di nuovi episodi, vi raccontiamo chi sarà il nuovo Negan di Fear the Walking Dead!