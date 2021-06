Fear The Walking Dead 7, prime anticipazioni: Keith Carradine sarà fondamentale

AMC ha annunciato la data d'uscita di Fear The Walking Dead 7, e adesso grazie ad una nuova intervista promozionale dello showrunner Ian Goldberg emergono i primi dettagli sulla storia.

In particolare, per quello che riguarda John Dorie, il pistolero interpretato da Keith Carradine, lo showrunner ha anticipato un "ruolo principale" nel corso dei prossimi episodi. Come saprete, il personaggio è stato introdotto nel corso della sesta stagione, conclusa con l'esplosione di dieci testate nucleari nello stato del Texas. “Senza rivelare troppo, diciamo che in futuro John Dorie giocherà un ruolo importante nella storia. Nel finale della stagione sei abbiamo visto che finisce nel bunker con June, il bunker che Teddy ha costruito per se stesso", ha detto lo showrunner di Fear The Walking Dead durante un recente live streaming con TWDUniverse su Twitch. "Ha fatto molta strada in questa stagione, ha affrontato i suoi demoni passati, i suoi fantasmi personali, e ha perdonato se stesso".

Lo showrunner ha aggiunto: "C'è davvero molta strada da fare, ma Teddy è riuscito nel suo piano. Teddy ha realizzato la protezione 'la fine è l'inizio', quindi potete immaginare che questa cosa peserà molto su Dorie Sr. andando avanti", ha detto Goldberg. "Teddy sarà una delle tante cose con cui dovrà fare i conti nella settima stagione. Ma se vi piace Keith Carradine, e penso che piaccia a tutti, sappiate che c'è ancora molto da raccontare sul suo personaggio nella settima stagione".

