Fear The Walking Dead 7, Scott Gimple promette 'una storia emozionante' sul CRM

Nei giorni scorsi è stata svelata la data di uscita di Fear The Walking Dead 7, e grazie al Comic-Con di San Diego abbiamo scoperto diverse novità sul franchise, e su questo spin-off in particolare. Il produttore esecutivo, nonché Chief Content Officer, Scott Gimple ha anticipato per esempio che scopriremo qualcosa in più sul CRM.

Stiamo parlando, come si ricorderà, del gruppo militare che ha tratto in salvo in elicottero Rick Grimes nella stagione 9 di The Walking Dead. Ciò nonostante, ha spiegato Gimple, non c'è da aspettarsi una trama ispirata al personaggio di Andrew Lincoln.

"Ogni show ha un pezzo diverso del puzzle, ma quei pezzi del puzzle… non sono solo trame, sono storie personali per i personaggi che fanno avanzare aspetti della mitologia più grande. Ma le cose sul CRM in Fear The Walking Dead hanno davvero a che fare molto profondamente con un paio di personaggi, e la loro situazione si estende ad altri personaggi."

Sembra facile immaginare, per i fan più aggiornati su Fear The Walking Dead, che Scott Gimple si riferisca a Isabelle (Sydney Lemmon) e Althea (Maggie Grace). Il coinvolgimento dell'organizzazione militare, quindi, non servirà a far luce sul destino di Rick, ma "fa parte di una storia personale ed emozionante in questo show. [...] Si dà il caso, tuttavia, che fornisca altre informazioni sul mondo più grande."

