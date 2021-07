Fear the Walking Dead 7, svelata la data di uscita: ecco un primo sguardo alla stagione!

Fear the Walking Dead si prepara a tornare con la settima stagione il prossimo autunno, e ora un nuovo teaser ufficiale diffuso da AMC ha finalmente svelato la data di uscita da segnare sul calendario.

Come svelato dal filmato in questione, i nuovi episodi della serie spin-off di The Walking Dead andranno in onda negli USA a partire dal prossimo 17 ottobre. In attesa di novità sulla distribuzione italiana, vi ricordiamo che la stagione finale di The Walking Dead sarà pubblicata su Disney+, dunque potrebbe toccare lo stesso destino anche alla serie con Lennie James.



Il network ha inoltre pubblicata una prima clip con protagonisti June e John Sr.

In occasione della nuova edizione del Comic-Con di San Diego, che anche quest'anno si sta svolgendo interamente online a causa della pandemia, è stato annunciato che Gus Halper è entrato nel cast in un ruolo sconosciuto. Inoltre Alycia Debnam-Carey, interprete di Alicia Clark, debutterà alla regia di un episodio. "Conoscere la serie fin dall'episodio pilota è la ragione per cui ho creduto di potercela fare. Conoscono lo show da capo a fondo" ha commentato l'attrice sulla sua prima esperienza dietro la macchina da presa di Fear the Walking Dead.

Cosa vi aspettate dal nuovo arco narrativo? Fatecelo sapere nei commenti. Per altre informazioni, vi lasciamo alle prime anticipazioni su Fear the Walking Dead 7.