Fear The Walking Dead 7, il nuovo teaser annuncia la data di uscita della seconda parte

Si è conclusa negli Stati Uniti la prima metà della stagione 7 di Fear The Walking Dead, con l'episodio 8, intitolato Padre, andato in onda su AMC lo scorso weekend. Subito dopo la fine dell'episodio un breve teaser trailer ha annunciato la data di uscita della seconda parte della stagione: le nuove puntate andranno in onda dal 17 aprile 2022.

La stagione ricomincerà in anteprima il 10 aprile per gli utenti AMC+. Non è stata in ogni caso l'unica notizia del giorno per i fan della serie spin-off, dal momento che è stato anche annunciato il rinnovo di Fear The Walking Dead per la stagione 8.

Nel teaser trailer della stagione 7b Victor Strand (Colman Domingo) avverte Alicia Clark (Alycia Debnam-Carey): "Tu hai il tuo esercito, io ho il mio", e del resto l'episodio 8 si conclude proprio con Alicia che promette: "Stiamo andando in guerra."

Nella seconda parte della stagione rivedremo in Fear The Walking Dead anche Madison Clark, interpretata da Kim Dickens, che ritornerà poi come personaggio regolare anche nella stagione 8. Nei primi otto episodi prima del mid-season finale sono state presentate le conseguenze dell'esplosione nucleare, e in un episodio di Fear The Walking Dead 7, il secondo, abbiamo assistito a qualcosa di mai visto nel franchise.

Per tutto il resto, occorrerà aspettare la metà di aprile.