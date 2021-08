Fear the Walking Dead 7, nuovo teaser ufficiale: ora tocca a Strand!

Dopo aver pubblicato le prime immagini ufficiali di Fear the Walking Dead 7, AMC è tornata ad anticipare la nuova stagione della serie spin-off di The Walking Dead con un breve ma suggestivo teaser ufficiale accompagnato dalla voce di Victor Strand.

Nell'ultimo episodio della stagione 6 di Fear The Walking Dead, lo ricordiamo, i protagonisti hanno dovuto affrontare le conseguenze del lancio, da parte di Teddy (John Glover), di una serie di testate nucleari partite da un sottomarino. Morgan Jones (Lennie James), Alicia Clark (Alycia Debnam-Carey) e Victor Strand (Colman Domingo) sono sopravvissuti alle esplosioni, ma ora si ritrovano in ​​una landa desolata e ormai radioattiva che l'ex lavoratrice della centrale elettrica Grace (Karen David) prevede diverrà peggiore di Hiroshima, Nagasaki e Chernobyl.

Nei mesi scorsi è stato annunciato che Gus Halper si è unito al cast in un ruolo sconosciuto. Inoltre Alycia Debnam-Carey, interprete di Alicia Clark, debutterà alla regia di un episodio. "Conoscere la serie fin dall'episodio pilota è la ragione per cui ho creduto di potercela fare. Conoscono lo show da capo a fondo" ha commentato l'attrice sulla sua prima esperienza dietro la macchina da presa di Fear the Walking Dead.

Cosa vi aspettate dalla nuova stagione della serie? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto, su Disney+ ha esordito la stagione finale di The Walking Dead.