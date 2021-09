Fear the Walking Dead 7, il nuovo trailer mostra gli zombie infetti dalle radiazioni!

Dopo che Fear the Walking Dead 6 è approdato su Amazon Prime Video, AMC è tornata ad anticipare la settima stagione della serie spin-off di The Walking Dead con un nuovo teaser che svela le ripercussioni della radiazioni sui sopravvissuti e soprattutto anche sugli zombi.

Nell'ultimo episodio del sesto arco narrativo, infatti, i protagonisti hanno dovuto affrontare le conseguenze del lancio, da parte di Teddy (John Glover), di una serie di testate nucleari partite da un sottomarino. Morgan Jones (Lennie James), Alicia Clark (Alycia Debnam-Carey) e Victor Strand (Colman Domingo) sono sopravvissuti alle esplosioni, ma ora si ritrovano in ​​una landa desolata e ormai radioattiva che l'ex lavoratrice della centrale elettrica Grace (Karen David) prevede diventerà peggiore di Hiroshima, Nagasaki e Chernobyl.

Gli showrunner di Fear the Walking Dead hanno anche anticipato un'entusiasmante evoluzione della serie in vista di questa nuova stagione, descrivendola come una "reinvenzione" di ciò che è accaduto prima, pur mantenendo il feeling degli episodi precedenti. Per scoprire gli effetti del disastro nucleare non ci resta ora che attendere il prossimo 17 ottobre, data di debutto della stagione 7 su AMC.

Nel frattempo, per quanto riguarda la serie principale, vi ricordiamo che la stagione finale di The Walking Dead è in attualmente in programmazione su Disney+