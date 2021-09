Fear the Walking Dead 7 e World Beyond 2, due generazioni a confronto nel nuovo trailer

Mentre su Disney+ prosegue la programmazione di The Walking Dead 11, AMC ha diffuso in rete un trailer mash-up per ricordare l'imminente arrivo della seconda e ultima stagione di The Walking Dead: World Beyond e della stagione 7 di Fear the Walking Dead.

La prima, in onda negli Stati Uniti a partire dal prossimo 3 ottobre, concluderà l'epica storia di Iris, Hope, Elton e Silas, quattro amici in viaggio attraverso il paese in una missione che ha trasformato tutto ciò che sapevano su loro stessi e sul mondo che li circonda. In quest'ultima avventura, che ricordiamo essere ambientata dieci anni dopo lo scoppio dell'apocalisse zombie, gli obiettivi cambieranno, i legami si formeranno e si sgretoleranno e l'innocenza dei protagonisti verrà persa e ritrovata.

Per quanto riguarda Fear the Walking Dead, invece, il settimo arco narrativo si aprirà con un episodio intitolato "The Beacon" che mostrerà i primi effetti delle esplosioni nucleari che hanno trasformato il panorama in una landa desolata in preda alle radiazioni dopo gli eventi del finale di stagione di Fear the Walking Dead 6.

Che aspettative avete nei confronti del ritorno delle due serie spin-off? Come sempre, fateci sapere cosa ne pensate nello spazio dedicato ai commenti che trovate qui sotto.