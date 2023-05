Fear the Walking Dead 8, il cast dice addio allo show: 'Ci abbiamo messo l'anima'

Mancano ormai pochi giorni all'uscita della Stagione 8 di Fear the Walking Dead, che concluderà questo spin-off che nelle prime tre stagioni è stato di fatto un prequel della serie principale, e darà poi spazio agli altri spin-off in arrivo. Visibilmente commosso, tutto il cast ha parlato dell'addio alla serie affermando di aver dato davvero tutto.

"Penso che il cast si sia presentato e abbia dato cuore e anima, senza omettere nulla", ha dichiarato Kim Dickens. "E credo che il pubblico lo percepirà. Penso che sarà molto soddisfacente per loro".

Madison Clark sembrava essere stata uccisa quando si era sacrificata per salvare i suoi figli Nick e Alicia nella quarta stagione, solo che il finale della settima stagione dello scorso anno ha rivelato che Madison era sopravvissuta quando ha incrociato la sua strada con Morgan Jones (Lennie James). Dall'ultima volta che l'abbiamo vista, Madison sta reclutando dei bambini - tra cui Mo, la figlia adottiva di Morgan di un anno - per PADRE, una comunità che utilizza i bambini separati dai genitori per "ricostruire il mondo".

La Stagione 8 riprende dopo un salto temporale di sette anni, con Madison, Morgan e l'ormai ottuagenaria Mo (Zoey Merchant) che vivono sotto il cinico dominio della PADRE. June (Jenna Elfman), Grace (Karen David), Dwight (Austin Amelio) e Sherry (Christine Evangelista) sono tutti oppressi dalla PADRE e dalla misteriosa Shrike (Maya Eshet) - alcuni subiscono destini peggiori di altri.

"Quello che penso sarà fantastico è l'incontro dei personaggi dopo questo lungo salto temporale", ha detto Jenna Elfman. "Hanno tutti vissuto questa esperienza individuale ma reciproca con PADRE. E molti sono rimasti isolati gli uni dagli altri, vivendo le proprie difficili esperienze. Sono personaggi che abbiamo già visto insieme, ma si incontrano o si intersecano in percorsi con una storia completamente diversa, quasi nuova, con se stessi e con gli altri".

Evangelista ha aggiunto: "Vedrete il riavvicinamento di tutti i personaggi che conoscete, ma li vedrete riavvicinarsi l'uno all'altro in modi nuovi. E li vedrete anche entrare in contatto con persone con cui non avevano mai avuto rapporti prima. Vedrete molti di questi nuovi inizi come li vedono i personaggi, perché siamo stati separati l'uno dall'altro per così tanti anni".

Le riprese dell'ultima stagione di Fear si sono concluse a marzo, ma "non mi è sembrato che fosse finita perché c'era così tanto in ognuno dei [nostri] personaggi. C'era così tanto da esplorare che non sembrava fosse finita. Ma era così", ha concluso Danny García. "Sapevamo a cosa andavamo incontro. Abbiamo dato tutto. Ebbene, sono molto soddisfatto. Sono molto contento. Penso che tutti rimarranno sorpresi e lo adoreranno".

Il debutto di Fear of the Walking Dead 8 è fissato per il 14 maggio prossimo su AMC e AMC+.