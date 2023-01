Fear the Walking Dead 8, enorme salto temporale nella stagione finale: in linea con TWD!

Ormai tutte le spine dorsali che hanno portato avanti The Walking Dead arrivano a conclusione, per lasciare il posto agli spinoff sequel. Ma per l'occasione, l'intenzione è riallineare la timeline di tutto TWD. Per questo, assisteremo a un salto di moltissimi anni nell'ottava e ultima stagione di Fear the Walking Dead.

E così, dopo la serie madre di The Walking Dead, anche il più importante e longevo dei suoi spinoff portati avanti in parallelo si appresta a concludersi. Lo farà con un ottava stagione appena annunciata, forse l’ultima dedicata al protagonista Lennie James nei panni di Morgan Jones, il primo personaggio in assoluto di cui Rick Grimes ha fatto la conoscenza al risveglio dal coma, nel mondo infestato dai vaganti.

Fear the Walking Dead nasceva proprio con l’intenzione di mostrarci quei primi mesi di apocalisse che la serie madre aveva saltato a piè pari, concentrandosi sul collasso della società. Ma nel corso delle stagioni e con l’arrivo di Morgan, la serie ha acquisito vita propria, concentrandosi soprattutto, nelle ultime stagioni, sul cruciale arco della P.A.D.R.E., che potrebbe diventarlo ancor di più negli spinoff, che arriveranno forse prima di quanto previsto: soprattutto quello su Rick e Michonne.

La sinossi ufficiale di Fear the Walking Dead 8 recita: “Distribuita in due parti, l'ottava e ultima stagione di Fear the Walking Dead prende il via con i primi sei episodi che seguono i piani di Morgan (Lennie James) e Madison (Kim Dickens) per salvare Mo (Zoey Merchant) dalla P.A.D.R.E. Sette anni dopo, Morgan, Madison e il resto delle persone che hanno portato sull'isola vivono sotto il cinico governo di P.A.D.R.E.. Con i nostri personaggi demoralizzati e abbattuti, il compito di riaccendere la fiducia di tutti in un mondo migliore è la persona che Morgan e Madison hanno deciso di salvare fin dall’inizio: Mo, che ora ha otto anni”.

Assisteremo quindi a un salto di ben sette anni dalla prima alla seconda parte, forse il più esteso mai messo in scena in TWD. Fatti i dovuti calcoli, questo dovrebbe riallineare le timeline con l’undicesima stagione della serie madre appena conclusa. Nel frattempo, abbiamo le prime immagini dal set di Parigi dello spinoff TWD su Daryl!