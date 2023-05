Fear the Walking Dead 8, Jenna Elfman e la svolta del suo personaggio: 'Sta guarendo'

Nel corso dell'ultimo episodio di Fear the Walking Dead 8, il personaggio di June Dorie, interpretato come sempre da Jenna Elfman, si è rivelato centrale nell'economia della narrazione. Nel corso di una nuova intervista, la stessa attrice ha provato ad analizzare l'evoluzione del suo personaggio e di quello che attende i fan dello spin-off.

Dopo la svolta di Morgan, anche June Dorie (Jenna Elfman) ha trovato qualcosa per cui vivere come abbiamo visto nell'episodio di Fear the Walking Dead andato in onda la scorsa notte. Sfortunatamente, ha anche perso qualcosa: il dito con cui sparava. Come il suo defunto marito John Dorie, June, traumatizzata, è fuggita in una baita solitaria per vivere la sua vita in totale isolamento dopo essere fuggita da PADRE.

La comunità dell'isola che prende il nome dal suo leader invisibile ha costretto June a condurre esperimenti sugli esseri umani per trovare una cura per i morsi dei walker, così ha passato gli ultimi anni a dare la caccia ai Collezionisti di PADRE e a prendere come trofeo le loro dita.

Tra questi c'è Shrike (Maya Eshet), la donna che una volta teneva June sotto tiro per costringerla a somministrare la radioterapia su cavie morse da zombie come Hannah, la giovane figlia di Adrian (Jonathan Medina). "Mi disse che finché il suo dito fosse stato sul grilletto, avrei dovuto continuare gli esperimenti, o altre persone ne avrebbero pagato il prezzo", racconta June ad Adrian, che ha trascorso gli ultimi cinque anni alla ricerca della figlia rapita dai Collezionisti. Poiché PADRE non poteva fare gli esperimenti senza June, quest'ultima ha reciso il dito sul grilletto di Shrike ed è fuggita lontana dall'isola - e dalle persone - in modo che nessun altro a cui teneva potesse farsi male.

Quando incontriamo June dopo sette anni, sta cercando di "trovare il coraggio e la conoscenza dentro di sé, di tirarsi su con le proprie gambe dopo una serie di traumi", ha detto Elfman a ComicBook. "E di trovare una fede costante in se stessa che le permetta di andare avanti consapevolmente nonostante tutte le cose che le sono successe e di cui è stata testimone".

Nel frattempo, il cast ha già detto addio a Fear the Walkind Dead, dato che la Stagione 8 sarà l'ultima.

Nell'episodio "Blue Jay", Adrian dice a June di trovare qualcuno per cui vivere, un consiglio che finalmente viene ascoltato quando June accetta di far parte della famiglia di Dwight (Austin Amelio) e Sherry (Christine Evangelista) con il loro figlio di sette anni, Finch (Gavin Warren). Ma June, nome in codice Blue Jay, è ancora a rischio di fuga?

"Penso che la guarigione sia un processo. E come lei sa, sono sicura che non si cambia da un giorno all'altro. Abbiamo delle epifanie, delle realizzazioni, e poi le mettiamo in moto. Ma è graduale, non avviene da un giorno all'altro", ha spiegato Elfman. "E naturalmente, questo avviene nelle circostanze ambientali più perfette, con tanti bellissimi amici e non un ambiente continuamente minaccioso".

Elfman ha concluso: "Quindi, penso che vedremo questo processo graduale in lei mentre andiamo avanti con la stagione 8, e che affronterà molte esperienze che [avranno un impatto su di lei]. È un lavoro in corso".