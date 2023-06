Fear the Walking Dead 8, Karen David e QUELLA scioccante rivelazione: 'L'ho sempre saputo'

Continuano i colpi di scena riservati da questa ottava e ultima stagione di Fear the Walking Dead e l'ultimo è arrivato nel corso dell'episodio andato in onda ieri notte come sempre su AMC. Al centro della rivelazione più importante dell'episodio è stato il personaggio di Grace interpretato da Karen David. L'attrice ha poi commentato la sua storia.

Nella puntata della scorsa settimana Grace (Karen David) ha rivelato di essere malata, dicendo a Morgan (Lennie James) che stava "pagando il prezzo per aver inseguito i morti". Nell'episodio di domenica "More Time Than You Know", Grace ha confermato la sua diagnosi terminale: cancro. È una diagnosi che l'ex operaia della centrale nucleare temeva fin dal primo episodio della quinta stagione, in cui spiegava di essere stata "esposta a più emettitori alfa di quanti la maggior parte delle persone ne veda in una vita intera" mentre ripuliva i walker radioattivi uccisi dalla fusione del reattore della centrale.

In una precedente intervista, Lennie James ha parlato del twist di Fear the Walking Dead 8.

Dopo sette anni, "le radiazioni mi hanno raggiunta", ha detto Grace a Morgan, stimando che le rimaneva da vivere da un mese a un anno. Sebbene il cancro di Grace non sia stato specificato, una volta, nell'episodio della quinta stagione "210 parole al minuto", aveva a Morgan dei risultati dell'ecografia che si aspettava: "Sarà un cancro. Alla tiroide. Forse nei linfonodi". Nell'episodio della quinta stagione "Channel 4", Grace è stata avvistata mentre si controllava il collo alla ricerca di segni di cancro, ma la sua sospetta malattia da radiazioni alla fine si era rivelata una gravidanza.

"Non abbiamo mai deciso che tipo di cancro dovesse essere". David ha spiegato che il cancro di Grace è stato intenzionalmente "lasciato all'interpretazione", aggiungendo che la teoria della tiroide è "una buona teoria".

"L'associazione tra l'esposizione alle radiazioni e l'insorgenza di un tumore alla tiroide è ben documentata e i due principali fattori di rischio per lo sviluppo di un tumore alla tiroide sono la dose di radiazioni erogata alla ghiandola tiroidea e l'età di esposizione", secondo il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti.

Nonostante manchino ancora diversi episodi alla sua conclusione, il cast ha già detto addio a Fear the Walking Dead 8.

"Ho sempre saputo che Grace fosse una bomba a orologeria, per così dire, fin dal primo giorno, a causa della natura delle sue storie. Sapevamo tutti, fin dal primo giorno in cui abbiamo conosciuto Grace, che era stata esposta a una grande quantità di radiazioni. Quindi era solo una questione di tempo", ha detto David. "Ho sempre pensato che sarebbe stata lei a soccombere alle radiazioni. Non avrei mai pensato che sarebbe successo attraverso il morso di un walker. Questo mi ha spiazzato. Non me l'aspettavo affatto. E ho pensato, beh, questo alza ancora di più la posta in gioco, rispetto al fatto che lei soccomba alle radiazioni, che ora ha davvero i giorni contati [dopo il morso]".