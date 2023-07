Fear the Walking Dead 8, gli showrunner sugli ultimi episodi dello show: 'Sarà epico'

L'ottava e ultima stagione di Fear the Walking Dead tornerà in programmazione in autunno per i suoi episodi conclusivi che metteranno fine a questo spin-off di The Walking Dead molto amato dai fan dello show principale. Nel corso di un'anticipazione, gli showrunner hanno anticipato grandi ritorni, reunion e perfino resurrezioni in arrivo alla fine.

Il finale di metà stagione "All I See Is Red" si è concluso con l'uscita di scena di Morgan Jones (Lennie James), mentre Troy Otto (Daniel Sharman) - che sembrava essere stato ucciso nella terza stagione - è tornato dal mondo dei morti. Ma non è tutto. Il primo trailer degli episodi finali di Fear ha riunito Madison Clark (Kim Dickens) e Victor Strand (Colman Domingo), assenti per la prima metà della stagione finale. Alla fine, Fear è come se stesse tornando all'inizio.

Nel frattempo, abbiamo visto il logo ufficiale di Rick & Michonne, il nuovo spin-off in arrivo nel 2024.

"È un compito così gigantesco pensare di portare tutte queste storie, tutti questi viaggi dei personaggi, non solo a una conclusione, ma anche a chiudere il cerchio", ha detto lo showrunner Ian Goldberg durante lo speciale Inside Fear the Walking Dead Final Season Part 1 di AMC. "Quando abbiamo iniziato a pensare a 'Dove vogliamo che finiscano questi personaggi?', ci siamo chiesti 'Da dove sono partiti?'".

Andrew Chambliss, altro showrunner della serie, ha aggiunto: "Volevamo guardare indietro a questi personaggi dai loro inizi in questa serie e guardare a chi erano allora e a chi sono adesso, e possiamo vedere quanta strada hanno fatto".

Tra questi Madison, che sta affrontando la perdita dei suoi figli, Nick (Frank Dillane) e Alicia (Alycia Debnam-Carey); Strand, che è stato "drasticamente reinventato" e pare si chiami "Anton"; Daniel Salazar (Rubèn Blades), che ha trovato un nuovo scopo come comandante di un esercito di genitori; e i genitori in lutto Dwight (Austin Amelio) e Sherry (Christine Evangelista), che hanno ritrovato la strada l'uno dell'altra, per poi separarsi a causa della morte del figlio Finch.

Nella seconda metà della stagione finale di Fear the Walking Dead, Goldberg ha detto che ognuno dei personaggi "dovrà guardare al proprio passato per poter andare avanti".

"Il tema che continuava ad affacciarsi alla nostra mente era l'idea della famiglia. E tutto è iniziato con Madison Clark", ha aggiunto Chambliss. "Era una matriarca all'inizio dell'apocalisse che voleva sempre proteggere i suoi figli, che voleva creare un mondo in cui potessero essere al sicuro. Che voleva dare loro qualcosa che in realtà non esisteva più. Tutto si riduce alla storia - la storia che vogliamo raccontare, la storia che pensiamo possa riunire tutti i temi, tutti i personaggi, le storie di tutti in un modo che sia soddisfacente. E che dia anche la sensazione di avere un vero finale".