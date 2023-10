Fear the Walking Dead 8, la spiegazione del ritorno di QUEL personaggio

Gli ultimi episodi di Fear the Walking Dead 8, che chiuderanno definitivamente lo spin-off di The Walking Dead quest'anno, hanno riportato un personaggio fondamentale del franchise della serie. Ciò è avvenuto alla ripresa dell'ottava stagione, avvenuta durante la notte scorsa sulle reti di AMC. Gli sceneggiatori, quindi, hanno motivato la scelta.

Stiamo ovviamente parlando del ritorno di Troy Otto (Daniel Sharman), che sembrava fosse morto stecchito quando Madison Clark (Kim Dickens) lo aveva colpito con un martello in testa nell'episodio "Things Bad Begun" di Fear the Walking Dead. Poi il suo corpo è stato spazzato via quando Nick Clark (Frank Dillane) ha innescato l'esplosione della diga di Gonzalez alla fine della terza stagione. Come si è scoperto, Madison - anch'essa sopravvissuta alla sua morte apparente nella quarta stagione - aveva dato per morto Troy in Messico.

Come è stato rivelato nel ritorno di Fear the Walking Dead, Troy ha passato gli ultimi sette anni a pianificare la sua vendetta contro la donna.

Durante l'episodio, i soldati di Troy rintracciano Madison a Savannah, in Georgia, dove viene accolta da Anton e da una comunità di ospitali turisti tedeschi. Solo che "Anton" è l'uomo che lei conosceva come Victor Strand (Colman Domingo), che doveva decidere il destino di Madison: nasconderla o consegnarla a una banda armata fedele a un uomo che conosce Madison "per chi è veramente" (spoiler: è Troy). Alla fine salva Madison - e quasi si sacrifica quando Troy minaccia di conficcare un martello nella testa di Anton/Victor se Madison non avesse rivelato la posizione segreta di PADRE.

Sono Daniel Salazar (Rubèn Blades) e il suo esercito a salvare Madison e Victor da Troy, ma non prima di aver rivelato una cicatrice e un occhio scolorito.

"Daniel Sharman è fantastico nel ruolo, e noi eravamo davvero interessati a rivisitare la dinamica tra lui e Madison e il punto in cui si erano lasciati alla fine della terza stagione, contrapponendola alla persona che Madison sta cercando di diventare ora: qualcuno che sta cercando di redimersi per tutti i peccati del suo passato, e in particolare per quelli recenti di ciò che ha fatto quando lavorava per PADRE", ha dichiarato lo showrunner Ian Goldberg.

"Per noi, riportare Troy nella storia è stata la perfetta fonte di antagonismo emotivo che cercavamo per lei, perché è un ricordo del suo passato e qualcuno che non ha intenzione di lasciare che ciò che lei ha fatto - o ciò che lui ritiene che lei abbia fatto alla sua famiglia - rimanga sepolto nel passato".

"È il tema principale di questa seconda parte. Questo è davvero un momento in cui tutti questi personaggi possono avere una seconda possibilità", ha aggiunto lo showrunner Andrew Chambliss. "Vediamo Victor Strand che si è creato una vita completamente nuova, e ora dovrà affrontare il fatto di riuscire o meno a integrare questo nuovo personaggio che si è creato con l'uomo che era prima, mentre la sua vecchia vita e la nuova vita si intrecciano. Madison sta ovviamente lottando per decidere se cercare o meno la redenzione, se dare a tutte queste persone a PADRE il dono della famiglia, un posto dove possano essere al sicuro, le cose che ha sempre voluto per i suoi figli".

Chambliss ha proseguito: "Vedremo questo tema risuonare quando entreremo nelle storie di Dwight, Sherry e June più avanti nella stagione. È sicuramente una parte importante, e penso che sia una domanda a cui il finale della serie risponderà in maniera forte e precisa".