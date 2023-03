Fear the Walking Dead 8, ecco il trailer: "Per Morgan sarà come chiudere il cerchio"

I fan di The Walking Dead già non vedono l'ora di gustarsi lo spin-off The Dead City che vedrà al centro i personaggi di Negan e Maggie, ma prima di allora sarà il turno di Fear the Walking Dead. Quest'ultimo spin-off arriverà alla sua conclusione al termine della sua ottava e ultima stagione, che per l'occasione verrà divisa in due tronconi.

Prima che lo spin-off si concluda con l'ottava stagione, lo show ritornerà dove tutto è iniziato per Morgan Jones (Lennie James): King County, Georgia. Il co-showrunner Ian Goldberg ha dichiarato durante un panel del WonderCon: "Abbiamo parlato di conclusioni e di inizi. Tutto riguarda i personaggi che intraprendono questo viaggio: da dove sono partiti e dove finiranno?". Con un salto temporale di sette anni che sposta Fear in una linea temporale ormai lontana 12 anni dall'epidemia, i sopravvissuti di questa stagione stanno affrontando "cose con cui si sono confrontati fin dall'inizio del loro viaggio nella serie".

"Lo si vede un po' nel trailer con Morgan e quel cartello per King County, e lui ha in mano la pistola che gli ha dato Rick", ha continuato Goldberg. "È davvero un viaggio a tutto tondo per tutti i nostri personaggi, ed è così che vedremo quanta strada hanno fatto quando si troveranno di fronte ai e alle cicatrici del loro passato che riemergono in modi diversi".

Il trailer dell'ottava stagione si conclude con Morgan, Grace (Karen David) e la loro figlia adottiva di otto anni Mo (Zoey Merchant) nel quartiere di King County, in Georgia, dove Morgan aveva incontrato Rick Grimes (Andrew Lincoln) 12 anni prima nell'episodio "Days Gone Bye" di The Walking Dead. Quando Rick è tornato e ha trovato la casa della famiglia Grimes deserta, ha incontrato Morgan, che si era rintanato nella casa abbandonata dei Drake, lì accanto, con la moglie Jenny (Keisha Tillis) e il giovane figlio Duane (Adrian Kali Turner).

La prima parte della Stagione 8 di Fear the Walking Dead debutterà il 14 maggio prossimo su AMC e AMC+ per poi arrivare prossimamente in Italia.