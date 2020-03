Fear The Walking Dead: ac causa del CornaVirus la AMC mette in pausa la sesta stagione

Ora dopo ora le emittenti statunitensi stanno riorganizzando scadenze e produzioni per far fronte all'emergenza COVID-19 e dopo la scelta di continuare la sceneggiatura di The Walking Dead 11 da casa è arrivata anche la disposizione di sospendere la produzione di Fear The Walking Dead 6.

Come altri Studios televisivi, anche la AMC precisa che la decisione di interrompere le riprese è stata presa per eccesso di cautela, a causa anche dello stato di pandemia dichiarato dall'OMS.

La sesta stagione dello spin-off andrà quindi in pausa per tre settimane, ma non è detto che al termine di esse i lavori riprenderanno normalmente.

Fortunatamente, quando lo scorso novembre l'intera crew iniziò le riprese, era già stata decisa una settimana di pausa prevista per la prossima settimana, decisione inaspettatamente lungimirante che sicuramente aiuterà ad attutire il colpo della battuta d'arresto.

Tra gli attori titolari di Fear The Walking Dead 6 ricordiamo Alycia Debnam-Carey (Alicia Clark), Colman Domingo (Victor Strand) e il veterano Rubén Blades. Tra le nuove aggiunte troviamo invece Garret Dillahunt, Jenna Elfman, Danay García, Alexa Nisenson ed Austin Amelio, passato dalla serie principale allo spin-off durante la sua quinta stagione.

Intanto, alcuni indizi confermerebbero il ritorno di Morgan, cui presta il volto Lennie James, il cui destino è appeso ad un filo dopo il cliffhanger del precedente finale di stagione, mentre dei rumor suggerirebbero un crossover con The Walking Dead.