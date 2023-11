Fear the Walking Dead verso l'addio: ecco il trailer del finale!

AMC ha diffuso in streaming il trailer del finale di Fear of the Walking Dead che andrà in onda domenica prossima in uno speciale di due episodi. Termina così l'avventura di questo primo spin-off/prequel di The Walking Dead dopo otto anni di emozioni e rivelazioni sui personaggi più amati della saga. Potete visualizzare il trailer dopo il salto.

Rivelando il primo sguardo al super finale della serie, composto da due episodi, il nuovo trailer mostra la battaglia finale di Madison Clark (Kim Dickens) contro Troy Otto (Daniel Sharman), che ha ucciso sua figlia Alicia (Alycia Debnam-Carey) e ora progetta di distruggere PADRE con un'orda di walker. "È così che sopravviviamo. È così che PADRE sopravvive", dice Madison nel trailer (sopra), che sembra suggerire che non tutti sopravviveranno agli episodi finali di Fear.

ATTENZIONE SPOILER: il trailer di 30 secondi per il super finale della serie sembra suggerire il destino di Alicia dopo che Troy, e poi sua figlia Tracy (Antonella Rose), hanno detto a Madison che questi l'ha uccisa. È Strand che trasporta il cadavere di Alicia con un braccio solo? Il trailer si conclude con un'inquadratura di Madison che sta per abbattere il suo martello su Troy e Tracy, ma questa volta si assicurerà che sia morto.

"Daniel Sharman è fantastico nel ruolo, e noi eravamo davvero interessati a rivisitare la dinamica tra lui e Madison e il punto in cui si erano lasciati alla fine della terza stagione, contrapponendola alla persona che Madison sta cercando di diventare ora: qualcuno che sta cercando di redimersi per tutti i peccati del suo passato, e in particolare per quelli recenti di ciò che ha fatto quando lavorava per PADRE", ha dichiarato lo showrunner Ian Goldberg.

"Per noi, riportare Troy nella storia è stata la perfetta fonte di antagonismo emotivo per lei, perché lui è un ricordo del suo passato e qualcuno che non ha intenzione di lasciare che ciò che lei ha fatto - o ciò che lui ritiene che lei abbia fatto alla sua famiglia - rimanga sepolto nel passato".

"Quello che scopriremo è che, per certi versi, Madison e Troy sono come due facce della stessa medaglia", ha continuato Goldberg. "Sono entrambi spinti dagli stessi obiettivi finali, ma le loro tattiche sono molto diverse. Kim e Daniel sono fantastici insieme e non vedevamo l'ora di riportare questo personaggio".

Il gran finale di Fear the Walking Dead andrà in onda il 19 novembre prossimo.