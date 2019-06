Fear The Walking Dead, Alycia Debnam Carey: 'Kim Dickens mi manca tanto!'

Il set di una serie televisiva è un viavai continuo: più aumentano le stagioni più cresce il numero di attori arrivati, andati via e magari anche ritornati. Non tutti hanno la certezza di far ritorno la stagione successiva, ragion per cui ci sono spesso addii piuttosto sofferti da consumare: gli attori di Fear The Walking Dead ne sanno qualcosa.

L'uscita di scena della Madison Clark interpretata da Kim Dickens, ad esempio, ha lasciato tutt'altro che indifferenti i restanti membri del cast. A parlarne è stata Lycia Debnam Carey, l'Alicia Clark della serie: "Certo, è stato molto difficile. Ma fortunatamente abbiamo anche la consapevolezza di poterla ancora rivedere nelle nostre vite reali, di poter uscire a cena con lei, incontrarci tutti insieme" ha raccontato l'attrice.

"Abbiamo costruito una vera famiglia durante le prime stagioni, anche perché siamo andati in giro un sacco. Eravamo a Los Angeles, un attimo dopo giravamo a Vancouver e poi siamo andati in Messico. Per noi è stato un viaggio, abbiamo vissuto 'on the road' come se fossimo artisti di un circo per un bel po'. Per cui è stata un'esperienza che ci ha fatto legare molto tra di noi, siamo stati fortunati a trovare gli uni negli altri una vera famiglia" ha continuato Debnam Carey, lasciando intendere quanto sia forte il legame creatosi tra l'intero cast dello spin-off di The Walking Dead.

Kim Dickens, comunque, non manca soltanto ai suoi colleghi: all'inizio della quinta stagione anche i fan avevano richiesto a gran voce il suo ritorno. La serie, comunque, va avanti: ecco l'anteprima del quarto episodio di questa stagione.