Fear the Walking Dead, AMC annuncia lo spin-off digitale intitolato Dead in the Water

L’universo di The Walking Dead si sta espandendo di nuovo, AMC ha annunciato lo sviluppo di una serie digitale che si collegherà alla sesta stagione di Fear the Walking Dead e si intitolerà Dead in the Water, sarà prodotta dagli showrunner di Fear, Andrew Chambliss e Ian Goldberg insieme al chief content officer Scott Gimple.

Lo show racconta la storia di un equipaggio di un sottomarino che combatte per la sopravvivenza, tagliato fuori dal mondo in superficie proprio mentre l'apocalisse imperversa, diventando così una trappola mortale piena di zombie senza via d'uscita.



La sesta stagione dello spin-off di The Walking Dead ha rivelato che Morgan Jones (Lennie James) detiene la chiave di un sottomarino arenato in cui si trova un messaggio criptico. La serie digitale sarà scritta da Jacob Pinion, che ha scritto l'episodio della sesta stagione di Fear intitolato "Damage From the Inside", così come la miniserie digitale di sei episodi The Althea Tapes.



AMC non è nuova nella produzione di serie digitali o webisodi e serie abbreviate presentate durante le interruzioni pubblicitarie tra i nuovi episodi di The Walking Dead e Fear the Walking Dead. Gimple in precedenza ha rivelato lo sviluppo di molteplici mini-series fa parte dell’espansione del The Walking Dead Universe che ci porterà a conoscere altri personaggi.



Insieme all'undicesima e ultima stagione di The Walking Dead, alle future stagioni di Fear e alla seconda ed ultima stagione di The Walking Dead: World Beyond, sono in lavorazione due serie spin-off: una serie senza titolo incentrata su Daryl (Norman Reedus) e Carol (Melissa McBride) e la serie antologica Tales of the Walking Dead.



Insomma, il mondo di The Walking Dead non ci lascerà con l'ultima stagione della serie madre, che cosa ne pensate di questa nuova serie digitale? Fatecelo sapere nei commenti!